شاهد.. أديب يفعل شيئًا غريبًا على الهواء

02 يوليه 2019 - 11:01 ص



أقدم الإعلامي عمرو أديب على تصرف غريب على الهواء، حيث أصيب بحالة من الدهشة عقب تناوله "إستاكوزا" على الهواء مباشرة.



وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "ده الواحد يأكلها ويطلع القمر على طول".



و كان الإعلامي عمرو أديب استضاف خلال حلقة برنامج "الحكاية"، مطعم "بلبع"، قائلا "ها قد بدأ وقت الموسيقى".



شاهد الفيديو..



