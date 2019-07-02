  • الثلاثاء 02 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:05 م
بحث متقدم
بونجاح

"بونجاح" يكشف تفاصيل التفاوض مع القلعة الحمراء

العمدة

من ذوي الاحتياجات الخاصة.. والوظيفة "عمدة"

رهف القنون

تصريح مفاجئ لأمير سعودي عن رهف القنون

عمرو أديب

شاهد.. أديب يفعل شيئًا غريبًا على الهواء

مستشار بن زايد

مستشار بن زايد: "لسه بنتعلم من خلفان"

فيسبوك

بعد تسرب غاز مميت.. فيسبوك تخلي 4 مبانٍ

زيارة القبور للنساء

دعوات لفتح المقابر للنساء في السعودية.. ما السبب؟

اباء

«جوجل.. أرطغرل.. بوتين».. ماراثون جديد في أسماء المواليد

ميركل

السبب الحقيقي وراء ارتجاف "ميركل" مرتين

جمعها بين زوجين

بعد جمعها بين زوجين.. السجن مصير معلمة ثلاثينية

دعوات لفتح المقابر للنساء في السعودية.. ما السبب؟

الصفحة الأخيرة

زيارة القبور للنساء
زيارة القبور للنساء

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

أبناء الجالية العربية يموتون مبكرًا بفرنسا

#

أول رد فعل سعودي على تطورات الأحداث في السودان

#

تحرك سعودي تجاه دولة خليجية.. تعرف على السبب

#

الإعلان عن نجاح غير مسبوق بالسعودية

السعودية

المقابر

مجلس الشورى

البلديات

تجددت بعض الدعوات تطالب " البلديات" بفتح المقابر لزيارة السيدات في المملكة العربية السعودية. 

وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث "البلديات" بفتح أبواب المقابر للنساء لزيارتها.

وقال "الغيث": لا يجوز عمل البلديات ولا غيرها إلا وفقاً للأنظمة، وليس هناك قانون يمنع من زيارة النساء للمقابر، والفتاوى غير ملزمة ولا يجوز أن تلزم الدولة الناس بفتاوى لمسائل في محل اختلاف واجتهاد.

وأضاف: الراجح جواز زيارة النساء للمقابر بلا كراهة، إذا لم تخف المرأة على نفسها الوقوع في ما حرم الله، لعموم الأدلة المرغبة في ذلك كما سبق، وثبوت إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الزائرة، وتعليمه عليه الصلاة والسلام لعائشة الدعاء عند الزيارة.

وأردف في تصريحات صحفية: ليترك للناس حرية الاجتهاد والتقليد؛ فمن رأي التحريم فلا يزور، ومن يرى جوازه فمتاح له الزيارة، وإلا إذا منعنا الزيارة بحجة بعض الفتاوى المحلية المعاصرة فيلزم أن تمنع الحكومة حينئذ من باب القياس محلات الحلاقة والتصوير والزهور وعشرات المهن التي حرمت بفتاوى رسمية.

وتابع: بما أن الفتاوى غير ملزمة على الدولة والناس لأن 99% من المسائل الفقهية محل خلاف واجتهاد، لذا فلم ترضخ الدولة للفتاوى الاجتهادية وإلا صارت كهنوتية، ولذا فلا يجوز إلزام الناس بالفتاوى وإنما بالقوانين التي تكون في الشأن العام وليس الشأن الخاص، ويصبح حينها أمر ولي الأمر بإقرار القانون في محل الترجيح بدليل الاستحسان للمصلحة العامة.

وقال "الغيث": فليرفع حينها الخلاف ويوجب الذي رجحه وأمر به وفق النظام، ولكن هذا غير واقع وولي الأمر لم يلزم الناس بمسائل خلافية؛ لأنه لا يجوز لولي الأمر أن يلزم الناس بمسائل اجتهادية إلا في الشأن العام لا الشأن الخاص؛ لأن الشأن العام للدولة إقراره والشأن الخاص للناس اختياره، وزيارة النساء للمقابر من الشؤون الخاصة بهن وليست من الشؤون العامة للدولة.

وأضاف: لقد اختلف أهل العلم في حكم زيارة النساء للمقابر، وبعضهم قال تجوز زيارة النساء للقبور بلا كراهة وهو مذهب الجمهور ومذهب الحنفية، وقول عند المالكية، وهو الأصح عند الشافعية مع أمن الفتنة، ورواية في مذهب الحنابلة، واختيار ابن حزم رحمه الله وغيره.

وأردف: تكره زيارة النساء للقبور ولا تحرم، وهو المذهب عند الشافعية، ومشهور مذهب الحنابلة وتحرم زيارة النساء للقبور، وهو قول عند الحنفية والمالكية، وقول شاذُ عند الشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

وتابع: استدل القائلون بالتحريم بعددٍ من الأدلة منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور"، وما رواه أبو صالح باذام بعدما كبر عن ابن عباس قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذات عليها المساجد"، وما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: "نهينا عن أتباع الجنائز ولم يعزم علينا".

وأشار إلى أن الغالب على المرأة أنها تضعف في مواضع الموت ولا تتمالك نفسها، فيقع منها شيء مما حرم الله من النياحة واللطم ونحو ذلك فتمنع من الزيارة سداً للذريعة.

وقال "الغيث": استدل الجمهور بالجواز بعددٍ من الأدلة منها ثبوت إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وتعليمها الدعاء إذا زارت القبور "قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون".

وأضاف: أما كون المرأة يغلب عليها الضعف وعدم تمالك نفسها عند الزيارة فيقال: من علم من نفسه الضعف وعدم تمالك نفسه ووقوعه في بعض ما حرم الله من الرجال أو النساء فلا يجوز له زيارة القبور، وقد نهي الرجال والنساء عن التجاوز حال زيارة المقبرة في القول والفعل قال صلى الله عليه وسلم: "فزوروها، ولا تقولوا هجراً"، وقال المناوي "(هُجْراً) أي باطلاً، وفيه إيماء إلى أن النهي إنما كان لقرب عهدهم بالجاهلية فربما تكلموا بكلام الجاهلية من ندب ونحوه".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذْ يستولي والد عمر بن عبد العزيز على أموال الدولة! (18)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» إطلاق صاروخ روسى على شمال قبرص
» الإعـلان عن قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية
» مصر وفرنسا تنفذان تدريبًا بحريًا جويًا مشتركًا بالبحر المتوسط
» "علام" يوجه رسالة حادة إلى الاحتلال الإسرائيلى
» شبيهة هيفاء وهبي تقاضيها.. السبب صادم
» محافظ الإسكندرية: المرأة هي من قامت بثورة 30 يونيو
» شاهد.. مدينة يغطيها الثلوج والجليد في عز الصيف
» فنانة شهيرة تكشف عن عدد عمليات تجميلها
» لهذا السبب نتنياهو يضغط على الدول العرب
» أمنية تمناها طفل سعودي .. وفنان مصري شهير يحققها له
» شاهد .. شريف عامر ينشر صورة من طفولته .. والجمهور يستغرب

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»