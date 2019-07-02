» مصر وفرنسا تنفذان تدريبًا بحريًا جويًا مشتركًا بالبحر المتوسط

فى إطار الخطة السنوية للتدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة لتعزيز ودعم التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة ، إنطلقت فعاليات التدريب المشترك البحرى الجوى المصرى الفرنسى " رمسيس 2019 " بمشاركة عناصر من القوات البحرية و الجوية والقوات الخاصة البحرية لكل من مصر وفرنسا ، والذى يستمر لعدة أيام بجمهورية مصر العربية حيث يشارك من الجانب الفرنسى حاملة المروحيات الفرنسية (شارل ديجول) والمجموعة القتالية المصاحبة لها وعناصر من القوات الخاصة البحرية الفرنسية بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز (رافال) والهل المسلح، ويشارك من الجانب المصرى تشكيل بحرى من الفرقاطات ولنشات الصواريخ الحديثة وعناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز (إف – 16) المتعددة المهام والطائرات المقاتلة طراز (رافــال).