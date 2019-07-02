» فنانة شهيرة تكشف عن عدد عمليات تجميلها

فاجأت النجمة اللبنانية نجوى كرم، جمهورها بالحديث عن عدد عمليات التجميل التي خضعت لها، إذا أشارت أثناء المؤتمر الصحفي الذي أقامته على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان موازين في المغرب، إلى أنها تفضل التحدث عن الأمر بصراحة.

وأوضحت نجوى أنّها أجرت عملية تجميل لأنفها، بسبب زواياه ولكونها لم تكن تتنفس بسببه بشكل طبيعي، معلنة أنّ ما فعلته، تفعله كل امرأة تريد تغيير شكلها وأنّ تصحيح طريقة التنفس كان ضروري بسبب طبيعية عملها.

وكشفت نجوى أيضاً أنّها خضعت لعملية فيلر سببت حدوث التهاب وورم في وجهها.