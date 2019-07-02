» لهذا السبب نتنياهو يضغط على الدول العرب

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أمريكا

الطاقة النووية

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الدول الأوروبية إلى فرض عقوبات على إيران بعد أن أعلنت تجاوزها مخزون اليورانيوم المسموح به ضمن إطار اتفاق العام 2015.

وقال نتنياهو في بيان أصدره مكتبه مخاطبا الأوروبيين "لقد التزمتم بالتحرك فور انتهاك إيران الإتفاق النووي ... ولذا، أقول لكم: افعلوا ذلك".

وأعلنت إيران، الإثنين، أنها تجاوزت السقف المحدد لمخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، ما يعني الإعلان للمرة الأولى عن إخلالها بالتزاماتها الدولية الواردة في هذا الاتفاق.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق النووي العام الماضي وأعادت فرض عقوبات على صادرات إيران النفطية، إضافة الى عقوبات مالية قاسية.

وأشار نتنياهو، الإثنين، إلى أن "إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير سلاح نووي".

وقال: "أنا أيضا أدعو كل الدول الأوروبية. احترموا التزاماتكم"، مضيفا "لقد التزمتم بتنشيط آلية العقوبات التلقائية التي وضعها مجلس الأمن الدولي".

وتصر إيران أن برنامجها النووي هو لأغراض سلمية.

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