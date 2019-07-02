السبب الحقيقي وراء ارتجاف "ميركل" مرتين

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ميركل
ميركل

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انجيلا ميركل

المستشارة الالمانية

ارتجاف

كشف فريق المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، السبب وراء ارتجاف الأخيرة بشكل ملحوظ  أمام عدسات المصورين لمرتين على التوالي، موضحين أن خوفها من تكرار الحادث الأول هو سبب وراء ذلك .

وأضاف الفريق، لصحيفة "شتوتجارتر تسايتونج" الألمانية: "لا يوجد شيء يدعو للقلق، ذكرى حادث الأسبوع الماضي تسببت في الاهتزاز الأخير، إنها عملية نفسية".

وكانت قد أثارت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قلقًا واسعًا حول صحتها إثر تعرُّضها للاهتزاز في الأماكن العامة، وشوهدت ميركل وهي تهتزُّ في حفل أُقيم في برلين، الخميس الماضي، وأمسكت ذراعيها وهي تحاول منع الهزات.

وفي الأسبوع الماضي، تحرّك جسمها بالكامل بشكل غير مريح أثناء وقوفها تحت أشعة الشمس إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمشاهدة عرض عسكري في العاصمة الألمانية.

ويأتي ذلك بعد أن أشارت التقارير إلى أن أول نوبة اهتزاز عامة كانت بسبب الجفاف، وكانت ميركل قد حضرت قمة مجموعة العشرين في أوساكا، اليابان، هذا الأسبوع بعد الحادث الثاني.

وفي السياق، ادعت صحيفة الألمانية "بيلد" الأحد الماضي أن جهاز المخابرات الغربي يعتقد أن ميركل تعاني من "مشكلة عصبية".

يُذكر أن المستشارة الألمانية الآن في فترة ولايتها الرابعة بعد توليها منصبها في عام 2005.


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