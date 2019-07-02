شاهد.. فنان شهير ينفعل على ناشط: "أنت مال أهلك"

نعى الفنان أحمد فهمي الدكتور عزت أبو عوف الذي وافته المنية صباح أمس، حيث نشر صورة تجمعه بالراحل والفنانة القديرة رجاء الجداوي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع “انستجرام”.

وعلى الرغم من حالة الحزن التي تخيم على الوسط الفني بأكمله منذ إعلان وفاة أبو عوف إلا أن في ظل هذه الظروف، لم يقصر أحمد فهمي في الرد على منتقديه، فجاءت إحدى التعليقات المستفزة بعد نشره للصورة التي كتب عليها: “البقاء لله في ألذ وأجمل واحد فى الوسط الفني”..كالتالي: “وأنت لسه فاكر انه مات دلوقتي”.. ليرد عليه فهمي قائلاً: “وأنت مال أهلك ما تحترم الموقف جتك البلاء”.



وشيعت أمس جنازة الفنان الراقي عزت أبو عوف من مسجد السيدة نفسية، ومن المقرر أن يقيم العزاء اليوم الثلاثاء بمسجد الشرطة مدينة الشيخ زايد.

