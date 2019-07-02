4 صواريخ جديدة تستهدف قوات سعودية

02 يوليه 2019 - 09:58 ص

عقب ساعات من قصف مليشيات الحوثي، مطار أبها، أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، إطلاق أربعة صواريخ على قوات سعودية، في مركز الربوعة، وتنفيذ عملية هجومية في مدينة عسير، جنوب غربي السعودية.



وحسب قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله"، أطلق الجيش واللجان الشعبية، مساء أمس الاثنين، 4 صواريخ "زلزال1" على تجمعات القوات قوى العدوان في مركز الربوعة بمدينة عسير، كما نفذوا عملية هجومية واسعة على مواقع الجيش السعودي ما أدى إلى مصرع وجرح العديد منهم.



وكان المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء، العميد يحيى سريع، أعلن استهداف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية بطائرات مسيرة مفخخة نوع قاصف كا-2.



وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، إصابة تسعة مدنيين في الهجوم الذي نفذته جماعة "أنصار الله" على مطار أبها الدولي، مؤكدا ن الإصابات جميعها مستقرة مبدئيا وقد تم نقلهم إلى المستشفيات المتخصصة.



وأشار المالكي إلى أن "المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار (مسيّره)"، على حد تعبيره.



وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد. كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.









