الظهور الأول للسبسي بعد أزمته الصحية

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السبسى

الصحية

الظهور الأول

ظهر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي برفقة عدد من الأطباء بعد أزمته الصحية الأخيرة، وذلك من خلال صورة جديدة تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان نجل السبسي  أعلن عن مغادرة والده المستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم على مدار 4 أيام.

وقد تعرض الرئيس التونسي خلال الأيام الماضية لأزمة صحية وصفها الأطباء بأنها حادة .

ويستأنف السبسي نشاطه في غضون أيام من الآن، بعد الانتهاء من الوعكة الصحية التي تعرض لها.


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