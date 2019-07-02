تعرف على سعر الدولار اليوم

يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيi المصري حالة من الاستقرار، بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، ووفقًا لآخر تحديث، استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ليسجل 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع.

أخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:

البنك المركزي المصري :

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي 16.62 للشراء و 16.75 للبيع

مصرف أبو ظبي الإسلامي :

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.74 للشراء و 16.84 للبيع

البنك الأهلي المصري :

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 16.65 للشراء و 16.75 للبيع

في بنك مصر :

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر 16.65 للشراء و 16.75 للبيع

في بنك الإسكندرية :

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 16.67 للشراء و 16.77 للبيع