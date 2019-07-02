» بالصور .. تعرف على الفنانين الذي رافقوا عزت أبو عوف حتى قبره

02 يوليه 2019 - 05:46 ص

شارك عدد من الفنانين في تشييع الفنان الراحل عزت أبو عوف إلى مثواه الأخير بمقابر المجاورين بالدراسة ، على رأسهم ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، محمود قابيل، المخرجان شريف وعمرو عرفة والمصور السينمائي محمد بكر.









كما حرص علي حضور الجنازة كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم والراقصة دينا ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكى وايمن عزب ومحمد مرزبان وخالد سرحان وكانوا في وداعه أيضا بمثواه الأخيرة



















وشيع جثمان الفنان عزت أبو عوف، اليوم الاثنين، من مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة الظهر، ليتم دفنه في مقابر العائلة، بحضور شقيقاته وعدد من الفنانين.















