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ميليشيا الحوثي تشن هجوم جديد على مطار أبها السعودي

عرب وعالم

مطار أبها
مطار أبها

المصريون ووكالات

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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، وقوع هجوم إرهابي من ميليشيا الحوثي على مطار أبها السعودي، فجر الثلاثاء.
أوضح المتحدث، وفقا لقناة «العربية» الإخبارية، أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي.
أفادت «العربية» باصابة 5 أشخاص في سقوط طائرة مسيرة على مطار أبها في المواقف الخارجية، وأضافت أنه تم استئناف الرحلات في مطار أبها بشكل اعتيادي.

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