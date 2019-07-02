  • الثلاثاء 02 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:18 ص
بحث متقدم
صلاح

هذا هو سر الحرب الشرسة على محمد صلاح

منتخب مصر

مدرب مصر السابق يفتح النار على المنتخب.. هذا ما قاله

فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة

أستاذ اقتصاد يكشف معلومة هامة عن الدعم وحكم الإخوان

عمرو أديب

هذا ما قاله "أديب" على نظام التأمين الصحي الشامل

أرشيفية

لهذه الأسباب.. ألمانيا ترفع حظر السفر إلى طابا

تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة

تعدد الزوجات: أشوفه فى مقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة

ملك المغرب والسيسي

تفاصيل رسالة ملك المغرب إلى «السيسي»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

تطبيق

يستطيع تعرية النساء.. مطالب برلمانية بحظر برنامج «ديب نود»

أرشيفية

مشروع قانون جديد لإنهاء خدمة «الموظف الإخواني»

بالفيديو..

"الوزراء": هؤلاء ستتحمل الدولة قيمة اشتراكات التأمين الصحي لهم

الحياة السياسية

المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

حظر «الأجهزة الذكية» في اجتماعات مجلس الوزراء

#

الإمارات تمنح موظفيها أسبوعًا إجازة عيد الفطر

#

تفاصيل اجتماع السيسي والحكومة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل

#

بشرى سارة من "التأمين الصحي" لأهالي الصعيد

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن محافظة بورسعيد نواة لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بكل محافظات مصر.
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أن ملفات المرضى أصبحت إلكترونية.
وأوضح أن اشتراكات منظومة التأمين الصحي الجديد تتحدد حسب الدخل وعدد أفراد الدخل للقادر، مضيفًا أن الدولة ستتحمل قيمة اشتراكات منظومة التأمين الصحي لغير القادرين بنسبة 100%.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذْ يستولي والد عمر بن عبد العزيز على أموال الدولة! (18)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» ميليشيا الحوثي تشن هجوم جديد على مطار أبها السعودي
» حكايات «أرزقية» كأس الأمم الإفريقية
» وصية عزت أبو عوف لـ عادل إمام قبل وفاته
» الجندي يوجه رسالة هامة لريهام سعيد وشريف مدكور
» المعارضة السودانية تعلن عن تظاهرات "مليونية" وعصيان مدني
» الجزائر بـ"البدلاء" تحقق الانتصار الثالث على التوالي
» ماني يقود السنغال لاكتساح كينيا بثلاثية في أمم أفريقيا
» مفاجأة.. ريال مدريد يصرف النظر عن «صلاح» بسبب «ماني»
» رئيس سريلانكا: هؤلاء وراء هجمات أبريل الإرهابية
» تونس.. الكشف عن تطورات جديدة بشأن صحة "السبسي"
» السودان.. مطالبات بلجنة تحقيق مستقلة لكشف قتلة "شهداء الثورة"

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:18 ص

  • فجر

    03:18

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»