» الجندي يوجه رسالة هامة لريهام سعيد وشريف مدكور

01 يوليه 2019 - 11:10 م

أعلن الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تضامنه ومواساته للإعلاميين شريف مدكور وريهام سعيد، بعد مرضهما، قائلا: «اختلفنا واتفقنا مع بعض كثيرا لكن في حاجة واحدة بتجمعنا إحنا الثلاثة وهي فعل الخير».



وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «"dmc»، قائلا: «أنا عاوز أقول لشريف مدكور، أنت علمتنا الصبر على المرض، وجلدك على الشامتين وشكرك للي بيدعولك، وهذا يثبت أن إيمانك مثل العمالقة، وعندك حسن ظن بالله، وبإذن الله هتتخطى محنتك، كلنا لنا أخطاء، شد حيلك عاوزك تدعي لي فدعوتك مستجابة».

