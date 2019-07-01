هذا ما قاله "أديب" على نظام التأمين الصحي الشامل

01 يوليه 2019 - 10:40 م

عقب الإعلامي عمرو أديب، على انطلاق المرحلة التجريبية لنظام التأمين الصحي الشامل في بورسعيد قائلا: كان حلمًا ينتظره المصريين.



وأضاف «أديب»، خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الإثنين، أن تطبيق النظام الصحي الشامل سيجعل المواطن يحصل على خدمة صحية وهو «معزز مكرم».

