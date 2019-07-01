هذا ما قاله "أديب" على نظام التأمين الصحي الشامل

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عمرو أديب

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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عقب الإعلامي عمرو أديب، على انطلاق المرحلة التجريبية لنظام التأمين الصحي الشامل في بورسعيد قائلا: كان حلمًا ينتظره المصريين.
وأضاف «أديب»، خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الإثنين، أن تطبيق النظام الصحي الشامل سيجعل المواطن يحصل على خدمة صحية وهو «معزز مكرم».
وأشار «أديب» إلى أن تطبيق النظام الصحي الشامل مشوار طويل، ولكن بدأنا أولى خطواته، منوها أن بداية تطبيق النظام الصحي الشامل ستكون في مدن القناة كونها مدن تعدادها قليل .


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