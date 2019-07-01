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ماني يقود السنغال لاكتساح كينيا بثلاثية في أمم أفريقيا

الرياضة

السنغال وبولندا
السنغال وبولندا

المصريون ووكالات

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تأهل المنتخب السنغالي، الإثنين، إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.
عبر المنتخب السنغالي، نظيره الكيني بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة.
بذلك، ارتفع رصيد السنغال إلى 6 نقاط في الوصافة، بينما تجمد رصيد كينيا عند 3 نقاط في المركز الثالث.
وتألق الحارس الكيني باتريك ماكاثي الذي دافع عن مرماه ببسالة رافضًا دخول هدف في مرماه في ظل الضغط الهجومي المكثف من جانب المنتخب السنغالي.
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي السنغال واحدة تلو الأخرى سواء عن طريق اسماعيلا سار أو ساديو ماني.
واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للسنغال في الدقيقة 29 نفذها ساديو ماني إلا أن الحارس الكيني ماكاثي أمسكها ببراعة.
بعدها دب اليأس في نفوس لاعبي السنغال، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، تواصل الضغط المكثف من جانب لاعبي السنغال، وسط تألق من الحارس الكيني.
وبعد سلسلة من الفرص الضائعة، أسفرت الدقيقة 63 عن هدف التقدم للسنغال عن طريق اسماعيلا سار.
ومع حلول الدقيقة 72 أضاف ساديو ماني الهدف الثاني لمنتخب بلاده قبل أن يضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 78.

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