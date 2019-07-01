» رئيس سريلانكا: هؤلاء وراء هجمات أبريل الإرهابية

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قال الرئيس السريلانكي، مايثربالا سيريسينا، الإثنين، إنه يعتقد بوقوف مهربي مخدرات دوليين وراء الهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد، في 21 أبريل/ نيسان الماضي، وأودت بحياة 290 شخصا.
يأتي ذلك في وقت ترتفع فيه الأصوات المنتقدة لسيريسينا جراء توقيعه أمرا بتنفيذ حكم الإعدام بحق 4 مهربين للمخدرات، وفق موقع "كولومبو بيج" الإخباري.
ورفض سيريسينا تلك الانتقادات. مشيرا أن نحو 50 ألف شخص يتم توقيفهم كل عام لصلتهم بتجارة المخدرات معظمهم نساء.
يشار أن ارتفاع الجرائم المرتبطة بتجارة المخدرات في سريلانكا مؤخرا، دفع حكومتها لاتخاذ قرارات جذرية في هذا الملف.
والأسبوع الماضي، وقع الرئيس سيريسينا، أمرا بتنفيذ حكم الإعدام بحق 4 مهربين للمخدرات، ما أثار انتقادات المنظمات الحقوقية والناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وفي 21 أبريل/نيسان الماضي، استهدف تنظيم داعش الإرهابي 8 هجمات كنائس وفنادق في سريلانكا بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح"، ما أسفر عن مقتل 290 شخصا وأكثر من 500 جريح.
وفي اليوم التالي للهجمات، أعلنت السلطات في البلاد، عن حالة الطوارئ لمدة شهرين، مددتها شهرا آخر في 22 يونيو الفائت. -

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