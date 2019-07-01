» تونس.. الكشف عن تطورات جديدة بشأن صحة "السبسي"

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أعلنت الرئاسة التونسية، الإثنين، تعافي الرئيس الباجي قايد السبسي ومغادرته المستشفى العسكري بتونس في اتجاه مقر إقامته بقرطاج
جاء ذلك في بيان مقتضب للرئاسة اطلع عليه مراسل الأناضول.
وقال بيان الرئاسة "تعلم رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي غادر المستشفى العسكري بتونس نحو مقر إقامته بقرطاج عشية الإثنين 01 جويلية (يوليو) 2019 بعد تلقّيه العلاج اللازم وتعافيه".
وتقدم السبسي "بخالص تقديره وامتنانه للفريق الطبي بالمستشفى العسكري وشكره لكل من سأل للاطمئنان على صحته" وفق ما جاء في البيان.
وفي وقت سابق أعلن نجل السبسي في تدوينة على صفحته بفيسبوك أن الرئيس غادر المستشفى العسكري هذا المساء".
وقال حافظ "الرئيس غادر المستشفى العسكري هذا المساء، وضعه الصحي عادي، وإن شاء الله في الأيام المقبلة يعود إلى نشاطه".
ودعا حافظ قايد السبسي إلى "استخلاص العبرة من كل ما وقع و كل ما تعرضنا إليه في هذه الأيام الأخيرة من خلال كل الأحداث سواء العمليات الإرهابية الجبانة التي استهدفت قوات الأمن بالتزامن مع الوعكة الصحية التي تعرض لها الرئيس في نفس اليوم".
واعتبر حافظ أنه "بعد كل هذه الأحداث، أصبح أمام التونسيين فرصة من جديد لتجاوز جميع الخلافات السياسية مع جميع الأطراف ولمصلحة هذه البلاد".
والخميس، قال بيان صادر عن الرئاسة إن السبسي تعرض إلى "وعكة صحيّة حادة"، استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس.
في الأثناء، راجت شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات أجنبية، تفيد بوفاة السبسي، وهو ما نفته الرئاسة. -

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