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نتنياهو: سنكشف قريبًا أدلة تثبت "خداع" إيران للأسرة الدولية

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المصريون ووكالات

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده ستكشف قريبًا عن مزيد من الأدلة التي تثبت أن إيران "خدعت الأسرة الدولية"، في إشارة إلى الاتفاق النووي.
وقال نتنياهو، خلال احتفالية لتكريم وحدات احتياط عسكرية في مدينة القدس: "سيتم قريبا الكشف عن المزيد من الأدلة التي تثبت أن طهران خدعت الأسرة الدولية"، من دون تفاصيل تلك الأدلة
وأضاف: "إيران تتقدم بخطى سريعة نحو إنتاج السلاح النووي، إسرائيل لن تسمح لها بذلك"، وفق بيان لمكتبه.
ودعا نتنياهو، الدول الأوروبية إلى "الالتزام" بتفعيل العقوبات الأوتوماتيكية التي حددها مجلس الأمن ضد إيران، في حال خرقها للاتفاق النووي.
وأكد نتنياهو أن "إسرائيل لن تسمح لطهران بحيازة الاسلحة النووية مهما كانت الظروف".
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقف سابق، إنّ مفتشيها تأكدوا من تخطي طهران سقف مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%، والمحدد بـ300 كغم.


وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، منتصف يونيو/حزيران الماضي، إنّ بلاده ستزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب، في حال لم تتخذ الدول الأوروبية خطوات ملموسة للحفاظ على الاتفاق.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب الأخيرة، قبل أكثر من عام، من الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015.
وأعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران، وخفضت الأخيرة التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، الذي فرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات الغربية. -

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