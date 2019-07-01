الملك سلمان يبحث مع رئيس كازاخستان هذا الأمر الهام

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بحث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الإثنين، مع رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، سبل تعزيز استقرار أسعار النفط.
ووفق وكالة الأنباء السعودية فإن الملك سلمان أجرى اتصالا هاتفياً برئيس كازاخستان تناول "العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وأوجه التعاون الثنائي".
فيما أشارت وكالة الأنباء الكازخستانية أن توكاييف أعرب للعاهل السعودي عن دعم بلاده لمبادرة الرياض تمديد اتفاقية أوبك + حتى نهاية عام 2019 بهدف الحفاظ على انخفاض إنتاج النفط من قبل الدول الرئيسية المنتجة للنفط واستقرار الأسعار.
وأوضحت أن الجانبين اتفقا على دعم تقليد الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة.
والسبت، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده والسعودية، اتفقتا على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لما بعد يونيو/ حزيران 2019.
وأبلغ بوتين الصحفيين بعد انتهاء قمة مجموعة العشرين، بمدينة أوساكا اليابانية، أن تمديدا سيطرأ على اتفاق خفض الإنتاج لمدة تتراوح بين 6 - 9 شهور قادمة.
وانتهت، الأحد، مدة اتفاق خفض إنتاج الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، التي توصل إليه تحالف "أوبك+" ومنتجين مستقلين تقودهم روسيا ودخل حيذ التنفيذ مطلع 2019 ولمدة 6 أشهر. 
وتعاني أسواق النفط الخام من وفرة المعروض، دفع إلى تراجع سعر برميل برنت من متوسط 86 دولارا للبرميل منتصف أكتوبر/ تشرين أول 2018 إلى متوسط 65 دولارا. 

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