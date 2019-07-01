مدرب ناميبيا: لاعبو كوت ديفوار جعلونا كالتلاميذ

01 يوليه 2019 - 08:49 م

أبدى ريكاردو مانيتي، المدير الفني لمنتخب ناميبيا، حزنه الشديد بعد السقوط المدوي اليوم أمام كوت ديفوار، مشيرا إلى أنه سعى لتجهيز لاعبيه للفوز في هذا اللقاء ولكن هذا لم يحدث .

وكشف ريكاردو أن الأهداف التي دخلت مرمي ناميبيا من أخطاء ساذجة جدا وان لاعبيه كانوا مثل التلاميذ الذين لم يتعلموا من الأخطاء وأنهم كانوا بإمكانهم استغلال الفرص والفوز قبل أهداف كوت ديفوار ولكن أعطوا الفرصة للاعبي ساحل العاج للفوز وأن لاعبيه لا بد أن يتعلموا من أخطائهم حتى يستطيعوا العودة مرة أخرى لبطولة الأمم الإفريقية .

وشدد مانيتي على أن فريقه وقع في مجموعة لها منتخبات قوية ورغم ذلك كان الأفضل أمام المغرب ولكنه خسر ثم خسر بعد ذلك واليوم أمام كوت ديفوار

واختتم المدير الفني لمنتخب ناميبيا تصريحاته أن عقده مع اتحاد الكره بناميبيا ينتهي نهاية يوليو وله 6 سنوات مع ناميبيا وقرار بقائه أو رحيله في يد اتحاد الكرة.