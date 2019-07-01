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بلاغ يتهم محمد دياب بالتشهير بـ"محمد صلاح"

قضايا وحوادث

صلاح
صلاح

متابعات- مصطفى صابر

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النائب العام

محمد صلاح

محامي

تقديم بلاغ

المتخب المصري

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قيد تحت رقم 3909 لسنة 2019 عرائض محام عام أول، اتهم فيه المخرج محمد دياب بالتحريض ضد المنتخب المصرى لكرة القدم، والتشهير والتهديد للاعبين المنتخب، وعلى رأسهم محمد صلاح وأحمد المحمدي.

وقال محمود في بلاغه، إن المخرج محمد دياب قام، على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر، بمناسبة استبعاد اللاعب عمرو وردة من المنتخب، بالتحريض ضد المنتخب القومى المشارك في بطولة الأمم الأفريقية والتشهير بلاعبى المنتخب وإحباط عزيمتهم والتحريض على الذهاب للاستاد للهتاف ضد اللاعبين، مضيفا أن المخرج المذكور هدد اللاعبين بعمل فيلم سينمائى للتشهير بهم في كل مهرجانات العالم، وعلى رأس هؤلاء اللاعبين محمد صلاح وأحمد المحمدى لوقوفهما، على حسب قوله، بجانب اللاعب عمرو وردة، بعد أن أثبت اتحاد الكرة المصرى أن الفيديوهات التي تم نشرها مفبركة وملفقة.

وأضاف محمود، في بلاغه الذي اتهم فيه المخرج محمد دياب بالتحريض على المنتخب والتشهير باللاعبين وتهديدهم، أن ما ارتكبه المخرج من تحريض وتشهير وتهديد يمثل جرائم مكتملة الأركان في حق الدولة المصرية، وهى نفس الأغراض والأهداف التي تسعى اليها جماعة الإخوان الإرهابية من تحريض ضد المنتخب واللاعبين.

وطالب، في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ محمد دياب، ووضع اسمه على قوائم الممنوعيين من السفر، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.


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