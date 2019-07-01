عاطل يمزق جسد عامل بسبب خلاف مالي

01 يوليه 2019 - 08:09 م

أقدم عاطل بمركز شرطة طوخ على تمزيق جسد عامل خرسانة في مشاجرة بينهما بسبب الخلافات المالية تم نقل المصاب للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة طوخ من مستشفى بنها العام يفيد بوصول "محمد. أ" 45 عاما، عامل خرسانة مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعي وحجزه لتلقي العلاج اللازم.

انتقل نائب مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبسؤال المصاب اتهم "ماجد. ع" 45 عاما، بالاعتداء عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته.

جاء ذلك بسبب وجود خلافات مالية بينهما نظير بعض الأعمال السابقة بمنزل المتهم واليوم حال مطالبته بذلك المبلغ حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بالاعتداء على المجني عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثا إصابته.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن سكين، وجرى التحفظ عليه.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة حرر عن ذلك المحضر رقم 14881 جنح مركز طوخ لسنة 2019م، جار العرض على النيابة العامة.

مزق عاطل جسد عامل خرسانة في مشاجرة بينهما بسبب الخلافات المالية تم نقل المصاب للمستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة طوخ من مستشفى بنها العام يفيد بوصول "محمد. أ" 45 عاما، عامل خرسانة مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعي وحجزه لتلقي العلاج اللازم.

انتقل نائب مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبسؤال المصاب اتهم "ماجد. ع" 45 عاما، بالاعتداء عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته.

جاء ذلك بسبب وجود خلافات مالية بينهما نظير بعض الأعمال السابقة بمنزل المتهم واليوم حال مطالبته بذلك المبلغ حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بالاعتداء على المجني عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثا إصابته.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن سكين، وجرى التحفظ عليه.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة حرر عن ذلك المحضر رقم 14881 جنح مركز طوخ لسنة 2019م، جاري العرض على النيابة العامة.