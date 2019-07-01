سيارة جديدة مغطاة بخلايا الطاقة الشمسية في الأسواق بعد عامين

01 يوليه 2019 - 06:34 م

بعد النمو الكبير لإنتاج السيارات الكهربائية، جاء وقت ظهور السيارات التي تسير بالطاقة الشمسية، والتي تعتمد على مصدر مجاني للوقود، فضلا عن الحفاظ على البيئة.

كشفت شركة Lightyear الهولندية الناشئة المصنعة للسيارات الكهربائية رسميا عن سيارتها التجريبية الجديدة Lightyear One التي تتميز بكونها أول سيارة في العالم تستمد طاقتها بالكامل من الشمس.

ونشر موقع "زا فيرج" المختص بأخبار التقنيات صورا لطراز Lightyear One الجديد الذي قال إن هيكله الخارجي يتميز بكونه مصنعا بالكامل من خلايا توليد الطاقة الشمسية.

وأوضح الموقع الأمريكي أن شركة Lightyear تأسست عام 2016 على يد فريق من الخبراء بالطاقة الشمسية بمدينة آيندهوفن الهولندية.

وشارك هذا الفريق من المطورين قبل تأسيسهم لشركة Lightyear في العديد من منافسات تطوير الطاقة الشمسية الدولي، في أعوام 2013 و2015 و2017.

وأوضح موقع "زا فيرج" أن السيارة التجريبية التي تعمل شركة Lightyear على طرحها للبيع مع بداية عام 2021، تعمل بمحرك كهربائي قوي تستمد بطاريات طاقته بالشحن التلقائي من خلايا توليد الطاقة الشمسية، وبإمكان المحرك قطع مسافة تصل لـ725 كيلومترا كحد أقصى لشحن البطارية.

ومن المقرر طرح شركة Lightyear كمية محدودة من سيارتها الجديدة Lightyear One بعدد 500 سيارة فقط بحلول عام 2021 بتكلفة تبدأ من 170 ألف دولار.