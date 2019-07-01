  • الإثنين 01 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:04 م
بحث متقدم
بائعو الاعلام

حكايات «أرزقية» كأس الأمم الإفريقية

اردوغان وحفتر

الإفراج عن ستة أتراك اعتقلتهم قوات «حفتر» في ليبيا

عادل إمام وعزت أبو عوف

وصية عزت أبو عوف لـ عادل إمام قبل وفاته

رمضان صبحي

مفاجأة.. الزمالك يرسل عرضًا رسميًا لضم رمضان صبحي

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

منتخب مصر

مدرب المنتخب السابق يعلن اعتزال التدريب بسبب الفضائح الأخلاقية

أمريكا وإيران

إيران: سندمر إسرائيل خلال نصف ساعة

ريهام سعيد وشقيقتها

شقيقة ريهام سعيد تفجر مفاجأة عن حقيقة مرض أختها

مرسى

النيابة تقدم مستندًا جديدًا للمحكمة بشأن مرسى

رياح مثيرة للأتربة

«الأرصاد»: طقس حار ورياح مثيرة للأتربة غدًا

«الأزهر» يدين محاولات إسرائيل تغيير هوية القدس

آخر الأخبار

شيخ الأزهر والقدس
شيخ الأزهر والقدس

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

دولة عربية تمتنع عن إدانة احتلال الجولان

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات المحاولات الصهيونية الرامية لتغيير هوية القدس والحرم القدسي الشريف والمواقع الملاصقة له، والتي كان آخرها افتتاح الكيان الصهيوني لما أسماه بنفق "طريق الحجاج"، والأزهر إذ يرفض هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ومبادئ الأديان، وما توافقت عليه الأمم والمواثيق الدولية، فإنه يهيب بكافة الدول أن تتحمل مسؤولياتها تجاه حقوق مسلمي ومسيحيي العالم وتجاه القضية الفلسطينية، وأن تتصدى بقرارات حاسمة توقف عبث الكيان الصهيوني واستخفافه المتكرر بحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وجدد الأزهر الشريف تأكيده على موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفضه القاطع لأية إجراءات من شأنها التعدي بأي شكل من الأشكال على حقوق هذا الشعب المظلوم في استعادة أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما دعا المسلمين والمسيحيين وعقلاء العالم إلى التعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها مفتاح السلام في الشرق الأوسط، وأن استمرار انتهاكات الكيان الصهيوني لن تزيد الموقف في المنطقة والعالم إلا اشتعالًا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذْ يستولي والد عمر بن عبد العزيز على أموال الدولة! (18)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية تستأنف رحلاتها الجوية إلى السودان
» وزير خارجية إسرائيل يزور الإمارات لبحث تعاون خليجي
» «صلاح» يكشف عن كتابه الجديد بمعسكر المنتخب
» 5.4 مليار دولار حجم التجارة بين الصين ومصر خلال 5 أشهر
» عبد الله السعيد: «جاهزون للدور المقبل»
» تراجع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
» «الأزهر» يدين محاولات إسرائيل تغيير هوية القدس
» المتظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان في هونج كونج
» الـ«كاف»: ما قدمته مصر في تنظيم أمم إفريقيا «معجزة»
» «الأرصاد»: طقس حار ورياح مثيرة للأتربة غدًا
» مقتل شخص إثر تحطم هيلكوبتر عسكرية في ألمانيا

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عشاء

    08:38 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك