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رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس البنك الأوروبى

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مدبولي
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استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، آلان بيلو نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية. وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإعراب عن تقدير مصر للشراكة الناجحة والعلاقة الممتدة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والتى أثمرت عن تبوء مصر للمركز الأول على مستوى دول العالم كأكبر دولة عمليات للبنك.

وأضاف أن الرئيس السيسى يقدر التعاون القائم بين مصر والبنك، ويتابع بشكل دقيق مراحل تنفيذ كافة المشروعات الجارى تنفيذها فى إطار هذه الشراكة.

وأكد مدبولى تطلع مصر لتعزيز التعاون وعلاقات الشراكة مع البنك لتمتد إلى مجالات جديدة مثل التعاون فى مجال النقل وتطوير السكك الحديدية، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفى هذا الصدد، أشار مدبولى إلى أنه تم نقل تبعية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى رئاسة مجلس الوزراء، بما يعكس اهتمام الحكومة بتنمية هذا الملف المهم، لما له من أهمية فى زيادة مستوى التوظيف، وتشغيل الشباب والمرأة، ورفع مستوى المعيشة.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وجّه الشكر للقيادة السياسية والحكومة المصرية على الدعم والمساندة لأعمال ومشروعات البنك فى مصر ، مشيراً إلى أن وصول مصر للمركز الأول على مستوى دول العمليات يعكس جهداً والتزاماً كبيرين من جانب مصر فى دفع أجندة التنمية، وتبنى استراتيجيات تنموية طموحة. وأضاف أن زيارته لمصر تمتد على مدار أسبوع كامل، وهو ما يعكس مقدار وأهمية مصر فى خطط وأجندة البنك الأوروبى.

وأكد نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أن البنك مهتم بتوسيع نطاق أعماله فى مصر فى مجالات جديدة تلبى احتياجات التنمية فى مصر، ومنها مشروع المونوريل، وعدد من مشروعات البنية التحتية فى مجال البترول والكهرباء، هذا بالإضافة إلى ما يوليه البنك من اهتمام بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، مؤكداً أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيداً من التعاون الناجح بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لا سيما بعدما أثبتت مصر كفاءة لافتة فى تنفيذ المشروعات

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