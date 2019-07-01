داعية سلفي: "صفقة القرن" وهم يستغله الإخوان للهجوم على مصر

01 يوليه 2019 - 06:10 م

قال حسين مطاوع، الداعية السلفي، إن جماعة الإخوان هي جماعة نفعية تقوم على التجارة بقضايا العرب والمسلمين لخدمة أهدافها وأهداف من يتعاون معها في سبيل تحقيق مصلحتها فقط دون النظر إلى مصلحة الوطن.

وأشار مطاوع، في تصريحات له على موقع "فيسبوك"، إلى أن الإخوان لا تجرؤ على مهاجمة قطر التي تحتمي بها والتي لها لها تاريخ كبير في التطبيع مع إسرائيل، حسب قوله.

وأكد مطاوع أن جماعة الإخوان تهاجم مصر تحت مزاعم ما يطلق عليه صفقة القرن، ناسية في الوقت ذاته التصريح الذي أدلى به سامح شكري وزير الخارجية المصري بأن مصر لن تفرط في ذرة رمل من سيناء.

وقال إن "المنهج الإخوانجي" الذي وصفه بـ"الخبيث"، لم يعلق يوما ما على التطبيع القطري الصهيوني أو القواعد الأمريكية في قطر إنما دائما ما يحاول الهجوم علي الدولة المصرية.