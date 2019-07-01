  • الإثنين 01 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر06:19 م
بحث متقدم
المغرب وجنوب افريقيا

بث مباشر لمباراة المغرب وجنوب إفريقيا

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

رمضان صبحي

مفاجأة.. الزمالك يرسل عرضًا رسميًا لضم رمضان صبحي

رياح مثيرة للأتربة

«الأرصاد»: طقس حار ورياح مثيرة للأتربة غدًا

ريهام سعيد وشقيقتها

شقيقة ريهام سعيد تفجر مفاجأة عن حقيقة مرض أختها

منتخب مصر

مدرب المنتخب السابق يعلن اعتزال التدريب بسبب الفضائح الأخلاقية

مرسى

النيابة تقدم مستندًا جديدًا للمحكمة بشأن مرسى

مدبولي

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 1021 كنيسة

استاد القاهرة

الـ«كاف»: ما قدمته مصر في تنظيم أمم إفريقيا «معجزة»

ديسابر

مدرب «أوغندا» يرد على تدريب الأهلي.. فماذا قال؟

المتظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان في هونج كونج

عرب وعالم

المتظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان في هونج كونج
المتظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان في هونج كونج

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

51 نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي

#

بالفيديو: اللقطات الأولى لحريق كاتدرائية نوتردام

#

ثوار الجزائر يوجهون رسالة للجيش

#

هروب فتاتين سعوديتين بعد ارتدادهما عن الإسلام

اقتحم عشرات المتظاهرين في مدينة هونج كونج، الإثنين، مبنى البرلمان بالتزامن مع ذكرى عودة المدينة عام 1997 إلى الحكم الصيني.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن مجموعة من المتظاهرين سيطروا على مبنى المجلس التشريعي، ورسموا شعارات على الجدران.

ورجحت الوكالة أن عناصر الشرطة تراجعوا لتجنب المواجهة، ما جعل المحتجين يسيطرون على المبنى.

في غضون ذلك، سار عشرات الآلاف في المدينة للمطالبة بالديمقراطية في الذكرى الثانية والعشرين لعودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين.

وقال المتظاهرون إن حكومة هونج كونج لا تستجيب لمطالبهم بسحب تشريع مثير للجدل لتسليم المجرمين، واستقالة زعيمة المدينة كاري لام.

ومطلع يونيو الماضي، خرج مئات آلاف المتظاهرين إلى شوارع هونج كونج للاحتجاج على مشروع قانون تسليم المجرمين، الذي يخول سلطات الإقليم تسليم المطلوبين للصين لمحاكمتهم بها.

ويرى منتقدون، أن مشروع القانون يزيد النفوذ الصيني في هونج كونج، ويجعل أي شخص على أراضي هونج كونج، عرضة للتوقيف من قبل السلطات الصينية، لأسباب سياسية، أو لجرائم تجارية غير مقصودة، إضافة إلى أنه يقوض النظام القانوني شبه المستقل للمدينة.

فيما تقول الحكومة إنه يهدف إلى سد الثغرات في القانون الحالي، من خلال السماح لهونج كونج، بالبت في كل حالة على حدة، فيما إذا كانت سترسل الهاربين من عدمه إلى مناطق ليس لديها فيها اتفاقيات تسليم رسمية مثل تايوان، وماكاو، والبر الرئيسي للصين.

وتدير هونج كونج، شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع لجمهورية الصين الشعبية، في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير حكومة بكين على هونج كونج يزداد باضطراد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذْ يستولي والد عمر بن عبد العزيز على أموال الدولة! (18)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» المتظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان في هونج كونج
» تدهور الاتفاق النووي.. إيران تتخطى سقف مخزون «اليورانيوم»
» بث مباشر.. مباراة كوت ديفوار وناميبيا
» مقتل شخص إثر تحطم هيلكوبتر عسكرية في ألمانيا
» عبد الله السعيد: «جاهزون للدور المقبل»
» إعادة فتح معبر رفح مع غزة بعد إغلاقه 3 أيام
» «صلاح» يكشف عن كتابه الجديد بمعسكر المنتخب
» البنوك تحقق 39.3 مليون جنيه أرباحا في مارس
» على واحدة ونص.. طلاب ثانوية يحتفلون بانتهاء الامتحانات
» القبض على نائب رئيس الـ«كاف» بتهمة الاختلاس
» «فضل»: «كان 2019» ستشكل حدثًا تاريخيًا

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى