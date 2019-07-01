«ناجي» يُعدد إيجابيات التأهل لدور الـ16.. ويوجه رسالة للجماهير

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الرياضة

احمد ناجي
احمد ناجي

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أبدى أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، استيائه من الانتقاد اللاذع الذي يتعرض له خافيير أجييري وجهازه المعاون واللاعبون، بسبب ضعف الأداء خلال دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 .

وقال ناجي في تصريحات اليوم الإثنين إذاعية: "نتعرض لهجوم غير مبرر، أنظروا إلى تونس هل يضربون لاعبيهم بالنار في ميدان عام!.. المنتخب تأهل من مجموعة لم تكن سهلة كما تخيلها البعض، جميع المنتخبات الإفريقية تغير مستواها عن السنوات الماضية، وهذا ما شاهدناه بعد تصدر منتخب مدغشقر مجموعته على حساب نيجيريا".

وافتتح منتخب تونس مشواره في كأس الأمم بتعادلين ضد أنجولا ومالي، ويحتاج للفوز على موريتانيا لتأكيد تأهله لدور الـ16 من الكان .

وأضاف مدرب حراس المنتخب: "تعرضنا لنفس الهجوم في بطولة أمم إفريقيا الجابون 2017، ولكننا تركنا كل هذا خلفنا وتأهلنا للمباراة النهائية وتقدمنا على الكاميرون وكان بإمكاننا الفوز باللقب مع العلم أننا لم نكن نتأهل للبطولة من الأساس".

وأكمل ناجي:" هناك عدد كبير من الإيجابيات خرجنا بها بعد تأهلنا للدور المقبل، وهو فوزنا بالمباريات الثلاث بشباك نظيفة، لا يزال أمامنا 6 أيام وهى فترة راحة جيدة سنسعى خلالها للاستعداد الجيد للمواجهة المقبلة ".

وختتم أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب تصريحاته قائلًا: "المنتخب يواجه مصاعب كبيرة خلال بطولة أمم إفريقيا أبرزها حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعبين، لذا نتعامل بواقيعة ولا نلتفت لما يقال عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ".

وتأهلت مصر بالعلامة الكاملة 9 نقاط من منافسات المجموعة الأولى، بعد فوزها بثلاث مباريات على حساب منتخب زيمبابوي 1 – 0 ومنتخب الكونغو الديمقراطية 2 – 0 ، وأمس الأحد على منتخب أوغندا 2 – 0 .

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