«كاستنج» لفتيات وشباب بدولة عربية للمشاركة في الأفلام الإباحية

01 يوليه 2019 - 05:51 م

دعت إحدى الشركات المختصة في تصوير و صناعة الأفلام "الإباحية" الشباب والفتيات المغاربة والمراكشيين الى تقديم ترشيحاتهم للمشاركة في تجارب الأداء الخاصة بصناعة الافلام الجنسية الاحترافية مقابل مبالغ مهمة.

“تجارب الاداء” و التي ستقام حسب ما نشرته الشركة على «فيسبوك» بأحد الفنادق بمنطقة النخيل بمدينة مراكش ، مشيرةً إلى أن آخر أجل موعد للترشح هو يوم 10 يوليو القادم.

وحاولت الشركة المختصة في الأفلام الإباحية تحفيز الشباب المغاربة عبر تقديم عرض 8000 درهم لمدة 12 دقيقة و 50 ثانية من العرض الاباحي وبالنسبة للفتيات 12000 درهم لنفس المدة المذكورة.

و تجدر الإشارة الى أنه توجد عدة شبكات خاصة تنشط في المغرب تعمل بطرق مختلفة على استقطاب شابات لاستغلالهن في صناعة أفلام البورنو.

في السياق نفسه نفى مصدر أمني من مدينة مراكش ما تم ترويجه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول إطلاق إحدى الشركات لعملية انتقاء، بأحد الفنادق، تهم اختيار ممثلين قصد المشاركة في إنتاج أفلام إباحية.

وشدد المصدر- حسب صحيفة هسبريس المغربية-، على أن مصالح الأمن تفاعلت بسرعة وجدية مع المنشور الذي تم تدوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ باشرت في شأنه بحثا لم يفد بتسجيل أي معطيات من قبيل تلك المتداولة إعلاميا.

وأكد الأمني نفسه في تعليقه أن مصالح الأمن أجرت سلسلة من الأبحاث والتحريات الميدانية التي شملت كافة الوحدات الفندقية والمؤسسات السياحية بالمدينة، وكذا شركات الإنتاج والوساطة الإعلامية.

كما أردف أن هذه التحركات الدقيقة لم تسجّل وجود أي نشاط أو عملية انتقاء، أو حتى إعلان رسمي حول هذا النشاط المفترض، يتضمن معطيات على صلة بما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

"الأبحاث شملت، أيضا، إخضاع التدوينة الفيسبوكية التي شكلت مصدر ما تم تناوله إعلاميا حول الموضوع للبحث التقني، فتبين أنها مجهولة المصدر"، يقول المصدر.

وأكّد الأمني المسؤول في مراكش أن "ما جرى تداوله ليس صادرا عن أي مؤسسة تجارية، ولا وجود بها لأي عناصر أو جهات اتصال تثبت صحتها".

وختم المصدر تصريحه بالتأكيد أن الأبحاث متواصلة، بالتنسيق مع باقي السلطات المختصة، من أجل تحديد خلفيات تداول هذه التدوينة، والمصادر التي تقف خلف نشرها وتعميمها، والغرض الحقيقي من وراء هذه العملية.