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ترنح السيارة فضحهما.. ضبط شاب وفتاة يمارسان الجنس داخل سيارة

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أفعال مخلة داخل سيارة "أرشيفية"
أفعال مخلة داخل سيارة "أرشيفية"

محمد فضل- متابعات

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الكويت

فضيحة

سيارة

الجنس

كشف ترنح مركبة رباعية على طريق الشاليهات بالكويت، عن وجود شاب وفتاة في حال غير طبيعية أثناء ممارستهما أفعال مخلة بالآداب، وعثر بحوزتهما على خمر مستورد، وبالاستعلام عنهما تبيّن أن الفتاة متغيبة وقضت أيامها لممارسة الجنس مع رفيقها برضاها.

وحسب صحف محلية كويتية ، فإن رجال الأمن، وبينما كانوا يقومون بجولة تفقدية على طريق الشاليهات لفت انتباههم مركبة رباعية تسير على غير هدى، يقودها شاب برفقته فتاة، فقاموا بملاحقته وطلبوا إليه التوقف حتى لا يعرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، إلا أنه رفض الانصياع لأوامرهم، الأمر الذي اضطرهم إلى اعتراض طريقه بالقوّة، وتمكنوا من ضبطه ومرافقته، واتضح أنهما في حال غير طبيعية، وبالتدقيق على بياناتهما اتضح أنه مواطن من أرباب السوابق، بينما الفتاة متغيبة عن أسرتها ومسجل بحقها قضية في أحد مخافر محافظة حولي، وبتفتيش سيارتهما عُثر فيها على زجاجة خمر مستوردة، وكيس ثلج وأكواب.

وأفاد مصدر أمني بأن «المتغيبة ذكرت أنها كانت تقيم مع الشاب منذ أسبوع، حيث أمّن لها السكن مقابل السهر معه وقضاء الليالي الحمراء، وأنهما كانا عائدين من سهرة لحظة القبض عليهما، وتمت إحالتهما إلى جهات الاختصاص».


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