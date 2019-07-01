الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

01 يوليه 2019 - 04:45 م

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة اليوم، أصحاب عددًا من الأمراء العلماء وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

أمر ملكي خاص بالقضاة

وأصدر الملك سلمان أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 179 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه – أيده الله – بمرفق القضاء.

وسأل الوزير المولى – عز وجل – أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر – وفقهم الله – في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله – عز وجل – وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

أمر ملكي بإعدام اثنين

على الجانب الآخر أصدر الملك سلمان أمرًا ملكيًا بإعدام اثنين من مروجي المخدرات.

حيث أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانين بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في جانيين اثنين بمحافظة جدة.

وقالت الوزارة في بيانها الأول، إنه وبفضل من الله تم القبض على المدعو / عبدالله خان كشميري – أفغانستاني الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر والميثامفيتامين المؤثرة عقلياً، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني / عبدالله خان كشميري اليوم الاثنين 28 / 10 / 1440 هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها, مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وتحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

وفي البيان الثاني قالت الوزارة إنه وبفضل من الله تم القبض على المدعو / أليف زادا انزار – باكستاني الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني / أليف زادا انزار اليوم الاثنين 28 / 10 / 1440 هـ, في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وشددت وزارة الداخلية على أنها إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها, مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره, والله الهادي إلى سواء السبيل.