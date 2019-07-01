الـ«كاف»: ما قدمته مصر في تنظيم أمم إفريقيا «معجزة»

01 يوليه 2019 - 04:43 م

وصف النيجيري سامسون أدمو مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بالإعجاز.

وقال «أدمو» في مؤتمر صحفي مشترك مع مدير البطولة محمد فضل، عقد اليوم الإثنين في استاد القاهرة الدولي: «مصر حققت معجزة بمعنى الكلمة، لم أر هذا الإنجاز في حياتي. الدولة حشدت كل الإمكانيات من أجل توفير كل الظروف المناسبة حتى تظهر البطولة في أفضل صورة، رغم الوقت القصير الذي توفر لديها ».

وأضاف: «منذ الإعلان عن اختيار مصر لتنظيم كأس أفريقيا في الثامن من يناير الماضي، قدمت لجنة التنظيم عملا كبيرا وشاقا، ونجحت في توفير كل شيء من ملاعب على درجة عالية من الجودة، فضلا عن تجهيز ملاعب التدريب لـ 24 منتخبا. فخورون لما تحقق في فترة قصيرة جدا ».

وكانت مصر قد حصلت على حق استضافة كأس الأمم الأفريقية للمرة الخامسة في شهر يناير الماضي، متفوقة على جنوب أفريقيا، حيث حصلت على 16 صوتا مقابل صوت وحيد لمنافستها، وذلك بعدما قرر الكاف سحب استضافة البطولة من الكاميرون، بسبب عدم جاهزيتها .