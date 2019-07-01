» طبيب المنتخب يكشف مدة غياب «كوكا»

01 يوليه 2019 - 04:15 م

أعلن محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، مدة غياب أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتينج براجا البرتغالي والفراعنة، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة أوغندا أمس الأحد، ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية ..

وقال «أبو العلا» في تصريحات صحفية، إن كوكا خضع لأشعة أثبتت إصابته بكدمة قوية في كاحل القدم، موضحًا أن اللاعب سيغيب لفترة تصل إلى أسبوع .

وتأكد غياب كوكا عن منتخب مصر في لقاء دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية، يوم السبت المقبل .

وصعد منتخب مصر إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط .