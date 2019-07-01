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مدرب «أوغندا» يرد على تدريب الأهلي.. فماذا قال؟

مدرب «أوغندا» يرد على تدريب الأهلي.. فماذا قال؟

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ديسابر
ديسابر

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أوغندا

المصريون

الاهلى

ديسابر

علق سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا، على الأنباء التي تتردد مؤخرًا حول اتفاقه مع إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على قيادة الفريق الكروي الأول بالنادي في الموسم المقبل .

ورفض الحديث عن المفاوضات مع الأندية المصرية قائلًا: «أريد فقط أن أركز في البطولة، وكل وقت له حديث».

وكانت تقارير أوغندية قد أشارت إلى وجود عرض مقدم من الأهلي لديسابر من أجل تدريب النادي .

وحول الهزيمة أمام مصر، قال «ديسابر»: «أضعنا الكثير من الفرص، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، الهزيمة كانت مخيبة للآمال ».

وواصل: "هدفنا كان الصعود، هدف الاتحاد الأوغندي أن نبني كرة جيدة لأوغندا.. بشكل شخصي سعيد جدًا باللاعبين وهذا الشيء المهم ».

وعن المنتخب الذي يتمنى مواجهته من بين كينيا أو السنغال في دور الـ16: "هناك فارق في المستويات، وأنتم تعلمون ذلك، ولو خرجنا من البطولة طبعًا هذا شيء وارد في كرة القدم ».


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