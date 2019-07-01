» على واحدة ونص.. طلاب ثانوية يحتفلون بانتهاء الامتحانات

01 يوليه 2019 - 03:41 م

دخل طلاب مدرسة جمال عبد الناصر بالدقي، فى وصلة رقص احتفالًا بانتهاء آخر أيام امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للشعبتين علمي علوم وأدبي.

وأدى الطلاب وصلات رق وغناء على إيقاع الطبلة، وسط حالة من الفرح والبهجة.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة امتحان مادة الرياضيات البحتة يوم الأربعاء المقبل، لينتهي بذلك ماراثون امتحانات شهادة إتمام الثانوية.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، اليوم الإثنين، خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي 591 ألفًا و798 طالبا/ طالبة، على النحو التالي: اللغة الصينية "56 طالبا/ طالبة"، واللغة الإسبانية "6 آلاف و161 طالبا/ طالبة"، واللغة الإيطالية "41 ألفا و666 طالبا/ طالبة"، واللغة الألمانية "102 ألف و471 طالبا/ طالبة"، واللغة الفرنسية "439 ألفا و253 طالبا/ طالبة"، واللغة الإنجليزية "ألفان و191 طالبا/ طالبة"، وخلال الفترة الثانية أدوا الامتحان في مادة التربية الوطنية بإجمالي 597 ألفا و380 طالبا/ طالبة.