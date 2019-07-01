» احسب فاتورتك.. أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة

01 يوليه 2019 - 03:31 م

تبدأ وزارة الكهرباء اليوم الإثنين، تطبيق الزيادة الجديدة على العدادات الكودية ومسبوقة الدفع، التي أعلن عنها الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء المصرية والطاقة المتجددة، وأسعار شرائح الكهرباء 2019، وفقًا لخطة رفع الدعم تدريجيًا حتى يوليو 2021، خاصة وأنه سيتم خفض العجز قطاع الكهرباء من 33 مليار 500 مليون جنيه إلى 16 مليار و500 مليون جنيه.

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (30 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 40 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (50 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (82 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (100 قرش).

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات (140 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (145 قرشًا) للكيلو وات ساعة.