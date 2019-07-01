» زوجة نتنياهو تتفقد أقدم أثر بمدينة القدس الشرقية

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متابعات حنان حمدتو

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حضرت زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سارة نتنياهو، أمس مراسم تدشين طريق الحجاج القديم الذي شق قبل ألفي عام بمدينة القدس الشرقية.

وقال نتنياهو عبر تغريدة له على "تويتر": "هذا الطريق الذي مشي عليه الحجاج اليهود في طريقهم للصلاة في جبل الهيكل بأورشليم".

وتفاعل رواد تويتر مع المنشور، فقالت ميسرة: "لو حجيتو من هون ليوم القيامة رب العالمين مارح يتقبل الحج".

وأضاف ماهر: "مزورين التاريخ"

وتابع أيمن صلاح: "سيأتي يوم  ستدفعون فيه ثمن كل جرائمكم وثمن كل يوم وساعة احتللتم فيها أرض فلسطين التاريخية والله لن يبقى الحال كما هو عليه ستُحاسبون عن كل جرائمكم وفلسطين ستتحرر منكم لا محالة".


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