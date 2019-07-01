» عمرو دياب ينعى عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة

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عزت ابو عوف والهضبة

متابعات - أمينة عبد العال

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نعي عمرو دياب الفنان الراحل عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة وحزينة، على موقع التدوينات "تويتر".

وغرد عمرو دياب عبر حسابه على "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله خالص عزائي لوفاة العزيز الغالي د. عزت أبو عوف، تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته".

يذكر أن آخر ظهور فني للراحل معه، من خلال إعلان شبكة المحمول "فودافون" في شهر رمضان 2019.

وكان عزت أبو عوف، توفي صباح اليوم، عن عمر يناهز 71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، داخل أحد المستشفيات الخاصة التى مكث بها نحو شهر ونصف.


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