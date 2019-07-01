حكايات مرعبة لاغتصاب الأطفال المعاقين ذهنيًا

01 يوليه 2019 - 01:53 م

انتشرت جرائم اغتصاب الأطفال المعاقين ذهنيًا خلال الآونة الأخيرة، وتحولت الفتيات المعاقة ذهنيًا إلى فريسة سهلة وباتت مطمعًا لتفريغ الشهوات حتى من آبائهم.

العقوبة القانونية

ونصت المادة 290 عقوبات على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

أب يغتصب ابنته المعاقة ذهنيًا

تجرد أب من مشاعر الإنسانية وأقدم على اغتصاب ابنته ومعاشرتها معاشرة الأزواج عدة شهور مستغلاً إعاقتها الذهنية بحلوان.

بداية الواقعة وفق التحريات تفيد ببلاغ من أحمد رمضان عبدالرازق، 31 سنة، كهربائي سيارات، يفيد بأنه أثناء تواجده بموقف 15 مايو بشارع شريف التابع لدائرة قسم شرطة حلوان، شاهد شخصًا يلقي "لفافة" بالقصر المجاور للمدينة، وبالتوجه نحوه اكتشف أن به طفلا حديث الولادة".

وبتكثيف التحريات وتتبع خط سير المتهم، تبين أنه مقيم في منطقة الصف، وقرر أن هذا الطفل ابن ابنته، وبالتوجه إلى والدة الطفل أخبرت ضباط المباحث أن والدها هو من قام بإلقاء طفلها في القمامة، وقررت له أن زوجها محبوس على ذمة قضية ثم عادت، وقالت إنها كانت تقيم في منزل والدها بعد زواجها من أحد أقاربها وسفره بعد 6 أشهر، وأن والدها استغل غيابه ومارس معها الجنس.

5 أشخاص يغتصبون معاقة ذهنيًا

اتخذوا الحرام سبيلًا وراحوا يسرقون المتعة المحرمة من جسد ضعيف بدون رحمة بعدما زين لهم الشيطان اختطاف فتاة معاقة ذهنية، 14 سنة، وتناوبوا اغتصابها دون رحمة.

المتهمون الخمسة استغلوا إعاقة الفتاة ذهنيًا أملًا فى الهروب من العدالة إلا أن مباحث مركز بيلا بكفر الشيخ نجحت فى القبض عليه.

بداية الأحداث تعود عندما تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بتلقي بلاغ من "ز. ا." 26 سنة، باتهام "م. م." 17 سنة، و"م. ن." 19 سنة، و"ح. ح." 30 سنة، و"م. ع." 23 سنة، و"م. هـ." بالاعتداء جنسيًا على ابنة شقيقها.

وكشفت التحريات عن قيام المتهمين الخمسة بالاعتداء الجنسي على المجني عليها "د. ا." 14 سنة، عدة مرات، حيث قام المتهمان الأول والثاني باصطحاب المجني عليها، داخل "توك توك"، قبل أن يعتديا عليها، بعد أن توجها بها إلى أرض زراعية، مستغلين إعاقتها الذهنية.

كما تبين من التحريات أن المتهمين الثالث والرابع احتجزاها وتناوبا اغتصابها عدة مرات، مستغلين إعاقتها وخوفها من أهلها.

الإعدام لشابين لاغتصابهما معاقة

وكانت محكمة جنايات البحر الأحمر، قضت بإحالة أوراق شابين إلى فضيلة المفتي للتصديق على إعدامهما شنقًا بتهمة اختطاف فتاة معاقة ذهنيًا وتناوبهما على اغتصابها لمدة يوم كامل داخل فيلا بالغردقة.

كان المحامي العام لنيابات البحر الأحمر قد قرر إحالة الشابين للمحاكمة حيث تعود الواقعة بعد أن ألقت مباحث قسم شرطة أول الغردقة القبض على شخصين قاما باستدراج فتاة معاقة ذهنيًا، وتناوبا اغتصابها لمدة يوم كامل داخل فيلا يمتلكها أحدهما بالغردقة بعد تلقي بلاغ من أسرة المجني عليه بقيام شخصين باستدراج ابنتهم البالغة من العمر 24 عامًا من منطقة الممشى السياحي بالغردقة، وقاموا باغتصابها لمدة يوم كامل داخل مكان مجهول، وأنها من محافظة قنا وجاءت مع أسرتها إلى الغردقة لقضاء أجازة لمدة أسبوع.

عامل يستدرج معاقة ويغتصبها

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية القبض على عامل بقرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع، محافظة المنوفية، عقب اتهامه باستدراج طفلة معاقة ذهنيًا واغتصابها داخل منزله، وحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة توقيع الكشف الطبي على الضحية وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واقعة الشرقية

وفى 6 نوفمبر 2016، استغل شاب الإعاقة الذهنية لفتاة جارته بمركز أبوحماد في محافظة الشرقية واغتصبها حتى حملت منه سفاحا، واكتشفت أسرتها حملها بعد عدة شهور فأبلغت الشرطة، التي تكثف جهودها للقبض على المتهم.

من جانبه قال اللواء حسام لاشين مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الدولة تبذل قصارى جهدها لحماية المعاقين ذهنيًا من الوقوع فى فخ الاستغلال مضيفًا أن المدمنين هم أكثر الفئات إقدامًا عليها.

وأضاف "لاشين" أن اغتصاب المعاقين يدل على تغيب الأخلاق داخل المجتمع لأن المعاقين ذهنيًا يحتاجون إلى من يساعدهم.

ولفت الخبير الأمنى إلى أن وزارة الداخلية بالفعل تخصص أماكن داخل الإقسام لضمان سماع شكواهم فى جو هادىء بعيداً عن حالة التكدس التى تشهدها أروقة الأقسام والقطاعات الشرطية.