"العصار": مصر كانت مخطوفة قبل ثورة 30 يونيو

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ثورة

30يونيو

العصار

وجه اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، قائلاً إن مصر كانت مخطوفة قبل ثورة 30 يونيو وتمت استعادتها.

وأضاف وزير الإنتاج الحربي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن كل إمكانيات الوزارة مسخرة لنجاح وتوفير كل أوجه الدعم لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. 

وأشار إلى أنه سيتم تقديم تقرير أسبوعي كل خميس، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تم تدشين التشغيل التجريبي بها اليوم في محافظة بورسعيد.

وتابع أنه تم إنشاء 9 وحدات صحية وتطوير 11 وحدة ببورسعيد، وتقديم الفرش لعدد من الوحدات لخدمة منظومة التأمين الصحي .


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