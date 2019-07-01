» لن تصدق.. سعر آخر فستان لهيفاء وهبي

شاركت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبى، متابعيها على "الإنستجرام"، عدة صور لها من أحدث جلسة تصوير لها.

أطلت هيفاء وهبى فى الصور بإطلالة أنثوية مثيرة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا أعلى الركبة من دار الأزياء العالمية BALMAIN ، واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأسود والأبيض وبصيحة الكم الواحد أيضًا.

وقد بلغت تكلفة الفستان الذى ظهرت به هيفاء وهبى فى جلسة التصوير 2,305 دولار أمريكى، أى ما يقرب من 40 ألف جنيه مصرى.

ووضعت لها خبيرة التجميل Alaa Dashti مكياجا لافتا متناسقا مع لون بشرتها، فيما اعتمدت على خصلات شعرها السوداء المنسدلة على كتفيها.







