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المدير الفني الأسبق للمنتخب يلمح باعتزال الوسط الرياضي

الرياضة

محسن صالح
محسن صالح

عمرو محمد

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قال المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر محسن صالح، إنه يفكر جيدًا في البعد عن الجو الرياضي، والذي وصفه بـ"المتدني".

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "أفكر جديًا في الاختفاء..والاستمتاع بما بقي من حياتي في هدوء وصفاء..بعيدًا عما يحدث في الوسط الرياضي من تدني أخلاقي ورياء".

وتابع: "50 عاما وأنا ألهث خلف الكرة وتحت الأضواء.. راضٍ عما قدمت.. قانع بما حصلت..معتذر لمن أخطأت..مسامح من أساء.. تشرفت هنا بأصدقاء ليتني ألقاهم قبل أن يعز اللقاء".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "صالح" حيث قال كريم علي: "ما هو المشكلة يا كابتن لو كل الرجال المحترمين هيختفوا ويبعدوا عن الأنظار هيتبقي لينا احنا كجماهير ايه!؟؟ خليك معانا يا كابتن إحنا بنستني تويتة نضيفة ومحترمة وعاقلة وموزونة من تويتات حضرتك وبعض الناس المحترمة في زمن ندر فيه الاحترام"

وأضاف آخر: "بكل أمانة لو تقدر على ده افعله بلا تردد.. أنت حقيقى راجل محترم وحاليا لا مكان للمحترمين".


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