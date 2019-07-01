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جسم غريب بحدود كوريا الشمالية بعد لقاء ترامب وكيم

عرب وعالم

ترامب وكيم
ترامب وكيم

متابعات - أمينة عبد العال

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 أعلن الجيش الكوري بعد ساعات من لقاء كيم وترامب عن رصد  جسم مجهول بـ"المنطقة المحرمة".

وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه اكتشف "جسماً مجهولاً" يحلق بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية وذلك بعد ساعات من لقاء تاريخي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن راداراً رصد "آثار تحليق جسم مجهول"، الاثنين، فوق الجزء المركزي من المنطقة منزوعة السلاح التي تقسم الكوريتين.

وقبل ساعات، أصبح ترامب أول رئيس أمريكي تطأ قدماه أرض كوريا الشمالية عندما التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في الجزء الشمالي من المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الدولتين في شبه الجزيرة الكورية.

واتفق الرئيسان على استئناف المحادثات على مستوى العمل بشأن البرنامج النووي لبيونغ يانغ.

وتعد المنطقة منزوعة السلاح، الحدود الأكثر تحصيناً في العالم، حيث سبق أن تبادلت الكوريتان إطلاق النار من حين لآخر، وذلك قبل أن تدخل كوريا الشمالية في محادثات بشأن برنامجها النووي.


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