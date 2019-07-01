» "إليسا" تتعرض لـ"التنمر" بسبب هذه الصورة

01 يوليه 2019 - 11:06 ص

نشرت الفنانة إليسا صورة جديدة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ولاقت الصورة موجة كبيرة من التعليقات الساخرة.

الأمر الذي استفز الكثير من محبي إليسا، وعلى رأسهم الفنانة فرح يوسف التي كتبت على صفحتها تعليقاً على الأمر ورد فيه: "التنمر اللي عم يصير علي الفنانة إليسا على إنستجرام عندا مووووو معقول ولا مقبوووول بأي شكل من الأشكال عن جد شو صاير للعالم وشو ثقافة هالجهل اللي ضاربة عقول البعض الكتيييير كتير عنا؟!ولك عيب ولله عيب كتير عكل إنسان بيجرح مشان حضرتو ينبسط بحالو انو قال مهضوم و قصّيف يعني".

قبل أن ترد "اليسا" في تغريدة لها بقولها: "لما حدا يتعرضلي أو يتنمر على صورة، ما تتضايقو لأنو الموضوع آخر همي وما إلو أي تأثير عليي، ويللي عم يتنمرو ويحكو ما عندن إلا عقدهن يفجروها، فا اتركوهن بعقدهن. يفشو خلقن".