كوريا الشمالية تستعد لإرسال عمالة منتظمة لسوريا

01 يوليه 2019 - 11:04 ص

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أمس الأحد، إن كوريا الشمالية على استعداد لإرسال العمالة المختصة بالبناء وإعادة تطوير دمشق في حال استكمال الإجراءات القانونية لذلك.

وأشار المعلم، في تصريحات نشرت على الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء السورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى ارتياحة لما تم التوصل له في الزيارة الأخيرة، التي قام بها وفد برئاسته للصين وكوريا الشمالية.

ولفت المعلم إلى أن سوريا والصين تقفان في خندق واحد أمام الإرهاب الاقتصادي الأمريكي حيث تفرض واشنطن عقوبات على البلدين.

وأكد رئيس الوزراء السوري استعداد الصين الإيجابي للتعاون الاقتصادي والثقافي مع سوريا.