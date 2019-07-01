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اقتصادي: خلل منظومة الدعم تسبب في تشوهات بالموازنة العامة

مال وأعمال

خالد الشافعي الخبير الاقتصادي
خالد الشافعي الخبير الاقتصادي

أمينة عبد العال

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أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات، أن منظومة الدعم بشكلها القديم والتي كانت تخصص أكثر من 125 مليار جنيه سنويا لدعم الوقود كان بها خلل كبير تسببت في تشوهات الموازنة، لافتا إلى أن الحكومة ملتزمة بخفض الدعم بعدما ظللنا لفترة طويلة ندعم الطاقة، وهى الحصيلة التي كانت تذهب إلى جيوب الأغنياء، بشكل أثر على الموازنة العامة، وخلق عجزا مزمنا راكم ديونا ضخمة.

وأضاف في تصريحات له اليوم، أن الدولة تتحمل عبء إصلاح تلك الأخطاء الموروثة، وبعد انتهاء الخطة الخاصة بالإصلاح سيزداد الإنتاج والاستثمار، ويشعر المواطن بالتحسن، وبالفعل هناك تحسن في الوقت الحالي فى ظل اتجاه ملحوظ لارتفاع النمو لأعلى معدلاته تسجل أعلى معدلاتها في 10 سنوات عند 5.6%.

وأوضح الشافعى، أن دعم الوقود كان يصل للفئات الغنية وغير المستحقين، فمن لديه «فيلا» مثلا يحصل على دعم الوقود والغاز الطبيعى، ومن لديه سيارات تتخطى 2000 «سى سى» يحصل على الدعم، بينما يمكن توجيه تلك المخصصات للفقراء ومشروعات البناء والتنمية.

وأكد أن علاج منظومة الدعم اعتمد على الهيكلة الاقتصادية وبرنامج الإصلاح أنهت تسرب الدعم للأغنياء،، لافتا إلى أن هذه الإجراءات لمواجهة مافيا السوق السوداء كانت تحصل على فروق الأسعار من دعم الوقود، فكانت أسطوانة البوتاجاز تكلف الدولة 85 جنيها وتُباع مدعومة بـ15 جنيها لتصل الأسواق بـ50 جنيها، ويذهب الفارق للتجار، لذا فإن إعادة النظر فى دعم الوقود كانت حتمية، وقلصت جانبا من النزيف الاقتصادى.

 


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