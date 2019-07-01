تعرف على قصة أول ياباني يؤدي فريضة الحج

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متابعات-علا خطاب

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يعتبر الياباني، عمر ياماوكا، وهو أول مسلم ياباني يذهب إلى الحج عام 1909، كما أنه يعد من سفراء الإسلام في وقت التطرف الديني.

 وكان عمر ياماوكا، أو ميتسو تارو ياماوكا، صحفيًا ومترجمًا حربيًا، ومنذ إسلامه وهو يكتب ويلقي المحاضرات في العديد من المدن اليابانية عن الإسلام ورحلته التاريخية إلى مكة المكرمة.

وأسلم "ياماوك" في بومباي الهندية على يد الداعية التتري عبد الرشيد إبراهيم، وكان الشيخ عبدالرشيد عائدًا من رحلة له إلى اليابان وفي طريقه إلى الديار المقدسة لأداء الحج، وخلال فترة بقائه في طوكيو، أسلم على يده العديد من اليابانيين، من بينهم ”عمر” والذي رافقه في رحلة الحج.

ذكر الشيخ عبد الرشيد إبراهيم في مذكراته أنه لقن ”عمر ياماوكا” الشهادة ثلاث مرات وأسماه عمراً تفاؤلاً بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي عام 1947م شرع عمر وزملاؤه المسلمون في إنشاء أول جمعية إسلامية في اليابان.

وألف ما يقرب من عشرة مؤلفات، من أهمها ”الإسلام واليهودية”، الذي ذكر فيه مخالفات ومؤامرات اليهود ضد الرسالات السماوية وخاصة الإسلام، ويوميات رحلة في جزيزة العرب" .



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