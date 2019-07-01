مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار عقار بإمبابة

01 يوليه 2019 - 10:40 ص

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة فيما أصيب آخران فى انهيار عقار رقم 2 حارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد ميدان مدينة الأمل، بمنطقة إمبابة بحى شمال الجيزة.

وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن شخص أسفل الأنقاض.

وقالت محافظة الجيزة، إن العقار كان به أسرة واحدة، وأسفر الانهيار عن إصابة كل من الأم أنصاف حسين أحمد 65 سنة، وعمرو فؤاد بدرى 33 سنة، وتم نقلهما لمستشفى إمبابة العام، ووفاة رامى فؤاد بدرى 30 سنة، وجارٍ البحث عن هبة فؤاد بدرى 28 سنة.