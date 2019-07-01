هكذا وصف "المغامسى" ولى العهد السعودى

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متابعات-علا خطاب

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المغامسي

علق الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء، على حضور ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لقمة العشرين بمدينة أوساكا اللبنانية، قائلاً إن "حضورًا مميزًا غير مسبوق لزعيم عربي وقائد دولة ورؤية في قمة العشرين" .

وأضاف: من هنا لم يستطع أبناء هذه البلاد المباركة إخفاء مشاعر الفرحة وهم يرون من يمثلهم يتصدر المشهد السياسي والاقتصادي في قمة لا مكان لغير الكبار فيها.

وتابع المغامسي: السياسة دهاليز مظلمة وأبواب متفرقة ومصالح متباينة ومتقاطعة، وليس كلّ من ملكَ الجياد يسوسها لكنّ ولي العهد كان فارسًا بحق وإنْ كره الحاقدون، بحسب صحيفة "سبق" الكويتية.

واختتم المغامسي تصريحه قائلاً: اللهم أعزنا بدينك وطاعتك ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى وأجزهم عن الإسلام وأهله خير الجزاء.


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